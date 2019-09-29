شاهد.. تعليق عمرو أديب على تأهل الأهلى لدور المجموعات بدورى الأبطال

هنأ الإعلامى عمرو أديب، النادى الأهلى بوصوله لدور المجموعات بدورى الأبطال للمرة الـ 17 فى تاريخه، قائلا:"اللعبة الحلوة نقول عليها حلوة مبروك فوز المارد الأحمر على فريق كانو سبورت برباعية نظيفة".



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 6-0، حيث فاز عليه مساء اليوم في مباراة العودة بنتيجة 4-0 وكان قد فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-0.



بهذا الفوز قطع الأهلي خطوة مهمة في مشوار استعادة لقبه الأفريقي المفضل؛ من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والبالغ 8 ألقاب وهو أكثر فرق قارة المواهب تحقيقا للقب .