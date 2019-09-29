مجمعات سكنية فاخرة .. أين يعيش قادة الإخوان؟ .. صور

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرا بالصور تحت عنوان "أين يعيش قادة الإخوان المتاجرين بعقول الناس؟"، مشيرا إلى أن محمد حسين الأمين العام لتنظيم الإخوان يقيم في مجمع سكني فاخر بمنطقة كوجا تيبة.



بينما يقيم محمد ناصر مذيع قناة مكملين، في مجمع جونلشي بارك السكني، ويقيم في نفس المجمع السكني، أسامة سليمان القيادي الإخواني، ومحافظ البحيرة الأسبق، وكذلك جمال عبد الستار، عضو مجلس شورى تنظيم الإخوان.



ويقيم جمال عبد الستار، مسؤول إدارة لجان العمليات النوعية بالإخوان، في منطقة بيرم باشا في اسطنبول، ويقيم بنفس المنطقة، محمد عماد الدين عضو برلمان الإخوان.



