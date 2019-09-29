اخبار البرلمان.. أول تحرك من النواب بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة..1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة بقانون المرور الجديد





كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.



أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة قانون المرور الجديد يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.



بعد أن تجردت الجدة من كل معاني الرحمة والإنسانية وقامت بتعذيب حفيدتها عن طريق إلحاق الأذى بها واحراقها في مناطق حساسة بجسدها مما أدى إلى ازهاق روحها البريئة بعد توقف عضلة قلبها الصغير داخل المستشفي، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ضرورة تعديل قانون الطفل لاضافة عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه أن يلحق الأذى بالأطفال حتى لو كان الأب نفسه.





الإيجار القديم والمرور والشقق المفروشة أبرزها.. قوانين على طاولة البرلمان قبل عودته الأسبوع الجاري بعد أن تجردت الجدة من كل معاني الرحمة والإنسانية وقامت بتعذيب حفيدتها عن طريق إلحاق الأذى بها واحراقها في مناطق حساسة بجسدها مما أدى إلى ازهاق روحها البريئة بعد توقف عضلة قلبها الصغير داخل المستشفي، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ضرورة تعديل قانون الطفل لاضافة عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه أن يلحق الأذى بالأطفال حتى لو كان الأب نفسه.



يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعودة انعقاد جلساته مجددًا، الثلاثاء الجاري، الموافق الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.







بشرى لأصحاب المعاشات.. إعانة عجز 20% شهريا لهذه الفئات



يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعودة انعقاد جلساته مجددًا، الثلاثاء الجاري، الموافق الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.





اقتراح برلماني بإضافة بصمة الأقدام في شهادات ميلاد الأطفال



تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام فى شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال.





20 ألف جنيه و 5 سنوات سجن.. البرلمان يتجه لحظر بيع السجائر دون 18 عاما



ظاهرة تدخين الأطفال من الظواهر المنتشرة للغاية، ويذهب الكثير إلى أن هذه الفئة مجني عليها بسبب إهمال في التربية، وبيع التجار لهم السجائر من جهة، ورغم أن القانون حظر بيعها للأطفال، إلا أن لا أحد يطبق القانون.

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يعد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام فى شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال.ظاهرة تدخين الأطفال من الظواهر المنتشرة للغاية، ويذهب الكثير إلى أن هذه الفئة مجني عليها بسبب إهمال في التربية، وبيع التجار لهم السجائر من جهة، ورغم أن القانون حظر بيعها للأطفال، إلا أن لا أحد يطبق القانون.

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