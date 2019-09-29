السعودية تعلن تأييدها لجهود مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب

أعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها جهود الدولة المصرية ⁧في سبيل مكافحة ⁧‫الإرهاب‬⁩، والتي كان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.



كما أكدت المملكة في رسالة بثتها سفارة المملكة العربية السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على تضامنها التام ومؤازرتها لجمهورية مصر في حربها على الإرهاب والتطرف.



كما قدمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.