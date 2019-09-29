صرح جديد.. نائب وزير الإسكان يشيد بمنشآت جامعة أسوان

جامعة أسوان صرح تعليمى جامعى جديد بعاصمة الشباب الإفريقى لما تحمله من سجل مشرف جعلها تصل للعالمية عقب حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية" وفقًا للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.



وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " زيارة نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس لمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة التى تضم 6 كليات حتى الآن.



وأشاد نائب وزير الإسكان بهذا الصرح الجامعى الكبير الذى يضاهى الجامعات الكبرى لما يضمه من منشآت وصروح تعليمية حضارية وجمالية تليق بالمكانة الكبيرة لمحافظة أسوان العريقة .



ورافق المهندس خالد عباس خلال زيارته لمقر الجامعة كل من المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب أن المقر الجديد للجامعة فى مدينة أسوان الجديدة يقع على مساحة 98 فدان ويعتبر قاطرة التنمية فى هذه المدينة الواعدة حيث أدى إلى زيادة حركة التطوير والتعمير خلال العامين الماضيين .



وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له تفقدوا المبانى والمدرجات الحديثة في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة ، واستمعوا إلى شرح عن الخطة المستقبلية التى سوف تنفذها الجامعة خلال الفترة المقبلة وذلك فى ظل التعاون الكبير بين وزارة الإسكان وجامعة أسوان .

