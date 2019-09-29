توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 29 /9 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 29 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد .



:برج الحمل

مهنيًا: يوم جيد من الناحية المهنية حيث تحقق مشاريعك أو تسعى لتنفيذ بعضها وتكون قادرًا على الحصول على التأييد والنجاح فى مساعيك

عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي مع الشريك

صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون غير مستحب لأنه مضرّ بالصحة ومن مسببات السمنة فكن حذر



برج الثور:

مهنيًا: تنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور فى مجالك المهني لذلك كن حذر وراقب حسابك البنكي جيدا

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، وانتبه إلى مستقبلك العاطفي

صحيًا: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحيًا، فالنتائج السلبية تظهر قريبا



برج الجوزاء:

مهنيًا: النقاشات المجدية تكون عاملًا إيجابيًا فى العمل لتبديد بعض الخلافات التي تلوح في الأفق مع الزملاء فى العمل ويعزز العلاقة بينكم

عاطفيًا: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا لترتاح من آلام ظهرك ورقبتك



برج السرطان:

مهنيًا: قد تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم وانتبه لمصالحك اولا

عاطفيًا: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك

صحيًا: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديدًا عليك وفقًا لما عرفت به سابقًا



برج الاسد:

مهنيًا: واكب التطورات من دون اعتراض وانتظر فرصة احسن لإعلانها، بعض التحديات القانونية اوالادارية قد تكون عابرة

عاطفيًا: جهّز نفسك ليوم من الغليان تعيش خلاله مغامرة عاطفية وتكون محل ثقة الحبيب أكثر من أي وقت مضى

صحيًا: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر



برج العذراء:

مهنيًا أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكارًا مميّزة وتخوض تجارب أيضًا

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فتوقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان

صحيًا: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان وحافظ على صحتك



:برج الميزان

مهنيًا: التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، لا بد من أن يؤديا دورًا مهمًا وأكثر تطورًا في حياتك المهنية ويكون من بين اسباب نجاحك

عاطفيًا: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وتذلل المصاعب مهما يكن حجمها

صحيًا: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له



برج العقرب:

مهنيًا: أنت مدعو إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة فى مجالك العملي

عاطفيًا: رغبة صادقة من قبلك تجاه الشريك من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة وعزيمة قوية

صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلّب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور فحاول ممارسة الرياضة لكي تتغلب عليه



برج القوس:

مهنيًا: ربما تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم لكنّك تفكر في نشر أو اعلان وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات

عاطفيًا: تمارس سحرك وتتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلبًا حتى لو كان صعب التنفيذ، وهذا ما يزيد تعلقه بك

صحيًا: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك



برج الجدي

مهنيًا: كن حياديًا ولا تتدخل في أمور زملائك فى العمل وانتبه إلى عملك فقط، فقد تسمع ما لا يعجبك فكن حذر

عاطفيًا: تتوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم اوضاعك وينصحك الفلك بالاسراع وعدم التاخر

صحيًا: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتمًا ستأتي بالنتائج المرجوة



برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تعمل بجهد اكبر لتصل الى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه فى مجالك العملي يا برج الدلو

عاطفيًا: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيما في النقاط الحساسة ولا تكن قاسي فقد تخسره الى الابد فكن حذر

صحيًا: اعتماد نظام غذائي محدد، يحميك من خطر التعرض لازمات صحية



برج الحوت:

مهنيًا: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعضفى عملك انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة وقوة الارادة وعدم الهروب من الواقع

عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك علي الصعيد الصحي