عمرو أديب مهاجما الجزيرة: لا تصنع إعلامًا بل تصنع إرهابًا .. فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب عن مخطط قناة الجزيرة لنشر الفوضى ضد الدولة المصرية، قائلا:" قناة الجزيرة "القطرية" لا تصنع إعلامًا بل تصنع إرهابًا ودمارًا، وتحارب الدولة المصرية".



وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد إعلام تابع لدولة خارجية يفعل ما تفعله "الجزيرة" في مصر، متابعًا: "قطر عاملة قنوات لبلاد تانية.. ده بيحصل زيُّه فين في العالم؟!".



وتعجب الإعلامى عمرو أديب قائلًا: "ده كان زمان وقت الحرب الباردة لما أمريكا عملت إذاعة بولندا، لكن بلد عندها قنوات عن بلاد أخرى، هذا لا يحدث!".



واختتم أديب: "قنوات الإخوان مستهدفة أهم دولتَين في المنطقة؛ مصر والسعودية.. والفترة الجاية هتشوفوا وتسعموا هيحصل إيه؛ لأنهم بدؤوا يسخَّنوا وبيستخدموا طرقًا غير مشروعة في نشر الشائعات".