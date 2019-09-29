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أخبار البلد

حقق آمال الشيخ زايد.. فاروق الباز يوجه رسالة لـ هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:39 ص
صدى البلد
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
استطاع الإماراتي هزاع المنصوري، أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول عربي تطأ قدمه الفضاء، ويصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في أولى رحلاته إلى الفضاء، مستقلا مركبة «سويوز إن إس 15»، ليصل إلى محطة الفضاء الدولية، في 25 سبتمبر الجاري، ما جعله محط اهتمام العالم.

وتلقى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، العديد من رسائل الفخر والاعتزاز من مختلف النخب والعلماء والمثقفين العرب حول العالم، وكان في مقدمتهم العالم المصري، فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري في وكالة الإمارات للفضاء، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية.

ووجَّه العالم المصري فاروق الباز، رسالة، نشرتها وكالة الإمارات للفضاء على صفحته على «تويتر» وعلقت عليها قائلة: «رسالة فخر من الدكتور فاروق الباز بمناسبة الإنجاز الكبير لدولة الإمارات المتمثل في إطلاق أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية».

وقال فاروق الباز في رسالته لهزاع المنصوري: «عزيزي هزاع.. ربما أكون أسعد الناس برحلتك لأنني شخصيا أعلم علم اليقين أنها تمثل أملا لمؤسس الدولة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)».

وتابع العالم المصري فاروق الباز في رسالته إلى هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي: «حظيت بلقاء الشيخ زايد في المرة الأولى لتلخيص النتائج العلمية لرحلات أبوللو، والمرة الثانية مع الرائد جيمس آروين الذي استكشف سطح القمر في رحلة أوللو15، وبعدها مع ثلاثة رواد رحلة أوللو/سويرز في مدار الأرض».

وأضاف العالم المصري فاروق الباز: «كان الشيخ زايد يسأل بشغف عن الفضاء والعلوم ويرغب في التعرف أكثر عن رحلات الفضاء.. لذا فرحلتك هذه هي تحقيق لآمال مؤسس الدولة وكل أبنائها وبناتها».
حقق آمال الشيخ زايد.. فاروق الباز يوجه رسالة لـ هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي
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