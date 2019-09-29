وائل الإبراشي: وليد شرابي القيادي الإخواني سقط متلبسا بتجارة الآثار .. فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن القضية لدى جماعة الإخوان بيزنس فقط، مشيرا إلى أن قادة الإخوان لهم مشروعات تجارية في تركيا، ولا يريدون العودة إلى مصر، وترك استثماراتهم.



وأضاف الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن وليد شرابي، القيادي الإخواني، تم ضبطه متلبسا بتجارة الآثار، وأرغم على الاستقالة من المجلس الثوري المصري.



واوضح وائل الإبراشي، أن وليد شرابي سقط، ومازالت أقنعة الإخوان تتساقط، مشيرا إلى أن بداية فضيحته كانت من هنا من برنامجه، عندما فتحه ملفاته.