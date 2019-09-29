Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وائل الإبراشي: وليد شرابي القيادي الإخواني سقط متلبسا بتجارة الآثار .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
وليد شرابي
وليد شرابي
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن القضية لدى جماعة الإخوان بيزنس فقط، مشيرا إلى أن قادة الإخوان لهم مشروعات تجارية في تركيا، ولا يريدون العودة إلى مصر، وترك استثماراتهم.

وأضاف الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن وليد شرابي، القيادي الإخواني، تم ضبطه متلبسا بتجارة الآثار، وأرغم على الاستقالة من المجلس الثوري المصري.

واوضح وائل الإبراشي، أن وليد شرابي سقط، ومازالت أقنعة الإخوان تتساقط، مشيرا إلى أن بداية فضيحته كانت من هنا من برنامجه، عندما فتحه ملفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادي إخواني يفضح الدور القطري في تمويل الجماعة الإرهابية بتركيا

قيادي إخواني منشق يفضح الإرهابي وليد شرابي ويكشف عن الوسيط الإيراني

عماد أبو هاشم: المخابرات القطرية جندت الإخواني وليد شرابي .. فيديو

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

بيتاجر في الآثار.. قيادي إخواني يفضح الإرهابي وليد شرابي على الهواء.. فيديو

الإخواني بهجت صابر يكشف تورط وليد شرابي في تجارة الآثار ..فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يحرر محضرا ضد جينيراسيون فوت السنغالي .. اعرف السبب

نوع من الفاكهة تناول ثمرة واحدة منه يومياً يحميك من الإصابة بالسكر

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

بـ فستان قصير.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

3 طرق خارقة مجربة لحرق دهون الكرش العنيدة للأبد

نجم الأهلي يزين قائمة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد