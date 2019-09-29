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رياضة

تعليق مثير من هاني حتحوت على فوز الأهلي برباعية أمام كانو سبورت..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
جانب من لقاء الفريقين
جانب من لقاء الفريقين اليوم
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حسن العمدة
أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بأداء الأهلي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، ونجاحه في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه برباعية نظيفة.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «شعبية المدير الفني للأهلي فايلر تزايدت في قلوب الأهلاوية بعد الفوز في 4 مباريات على التوالي».

واختتم حتحوت ، «أداء الأهلي يتحسن، واستطاع السيطرة على مباراة اليوم، وتقديم أفضل أداء».
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