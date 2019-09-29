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فن

بعد فستانها المثير.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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سعيد فراج
أثارت الفنانة سارة نخلة جدل متابعيها، بعدما نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من إطلالتها الأخيرة، ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم ليلة الجمعة 27 سبتمبر، وظهرت خلالها بفستان مثير مفتوح من الأمام.

الصور فتحت المجال لمتابعي سارة نخلة، لمحاصرتها بالأسئلة التي تستفسر عن سبب ظهورها بملابس مثيرة، فعلق أحد المتابعين: «هو أنتي لو كنتي موتي على الشكل ده كنتي تقولي لربنا إيه لما يسألك ليه لبستي كده؟؟ علشان المصور ياخد كام صورة وابقى مشهورة!! ياريت نعمل حاجة لأخرتك بجد».

وردت سارة نخلة: «ربنا يغفر لنا ويسامحنا يارب صدقني ربك كبير كبير أكبر ما تتخيل.. الحدوتة مش حدوتة حجاب وهدوم.. الحجاب حجاب القلب واللسان صدقني».

وظهرت سارة فى الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون التيفانى حمل توقيع Sarah Tayel Couture، وتزينت بمجوهرات راقية من IRAM Jewelry.
بعد فستانها المثير.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه
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