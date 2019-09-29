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حلمي النمنم: الرد القوي على الجماعة الإرهابية بتطوير الثقافة.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
حلمي النمنم
حلمي النمنم
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محمد القاضي
طالب حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، بتطوير التعليم والثقافة والوعي عند جميع المصريين في القرى والمدن.

وقال النمنم، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب الرد الفوري والقوي والواضح على ادعاءات الجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أنه لا يأتي من الخارج إصلاح أو ثورة وإنما الذي يأتي من الخارج احتلال.

وأوضح وزير الثقافة السابق، أن الثقافة ظاهرة إنسانية وإذا غابت لن يكون هناك مجتمع.
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