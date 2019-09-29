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مرأة

تبحث عن نهاية علاقة.. حظك اليوم بـ برج الحمل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:26 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليكم توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاحد 29 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

برج الحمل :

مهنيًا: يوم جيد من الناحية المهنية حيث تحقق مشاريعك أو تسعى لتنفيذ بعضها وتكون قادرًا على الحصول على التأييد والنجاح فى مساعيك.

عاطفيًا: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل وتحضّر لمشروع سرّي مع الشريك.

صحيًا: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون غير مستحب لأنه مضرّ بالصحة ومن مسببات السمنة فكن حذر.
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