بـ تنورة.. أروى تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة أروى عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة.



وظهرت أروى بـ إطلالة أنيقة بتى شيرت ابيض وتنوره باللون الأسود، وخصلات شعر إنسيابى، ووضعت مكياجا هادئا، ولاقت إعجاب متابعيها.



وعلقت أروى: "الايام تمر بسرعة وللاسف مانحس بمرورها الا لما يفوت الاوان ارجوكم استمتعوا بكل لحظة في حياتكم ".



وتقدم أروى حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، ويندرج تحت خانة البرامج الحوارية.