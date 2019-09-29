وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة

شهدت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس ، العديد من الأحداث ، خاصة المناوشات بين كل من أحلام وراغب علامة مدربى الموسم الحالى.



وحرض راغب علامة على رد الصفعة لأحلام التى قامت بعمل بلوك له الحلقة الماضية، وهى الخاصية المستحدثة فى البرنامج ، والتى تحق للمدرب ان يقوم بعمل بلوك للمدرب الاخر لمرة واحدة ليمنعه من ضم المشترك الى فريقه ، وهو ما فعله راغب هذه الحلقة ولم تستطع أحلام أن تضم إلى المشاركات من دولة تونس إلى فريقها.



وقد حظيت الموهبة التونسية على إعجاب المدربين الأربعة، إلا أن أحلام فؤجئت بأن راغب علامة قام بعمل بلوك لها، مما جعلها تتظاهر بالبكاء كمزحة فى الحلقة.



وخلال التعليق على هذا الأمر فى البرنامج ، قالت أحلام إنها كانت تعتقد أن الفنان محمد حماقى هو ما وضع لها البلوك، إلا أنها فؤجئت أن الثقيل راغب علامة - على حد تعبيرها - هو من فعلها .



وقد نجح راغب علامة في أن يقنع المشتركة التونسية بالانضمام له .



