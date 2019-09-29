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مرأة

انتبه لمستقبلك العاطفي.. حظك اليوم الأحد برج الثور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الأحد، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

برج الثور:

مهنيًا: تنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور فى مجالك المهني لذلك كن حذر وراقب حسابك البنكي جيدا

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، وانتبه إلى مستقبلك العاطفي

صحيًا: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحيًا، فالنتائج السلبية تظهر قريبا
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