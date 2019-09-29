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فن

بـ إطلالة أنثوية.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
خطيبة تامر عاشور
خطيبة تامر عاشور
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محمد بدران
نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "يا حلو صبح ياحلو طل"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالتالى: قمر، ربنا يسعدك، الملكة".

وأحيا  تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا بأحد أندية الإسكندرية.

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.
بـ إطلالة أنثوية.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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