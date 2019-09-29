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مرأة

رغبة صادقة من قبلك تجاه الشريك.. حظك اليوم الأحد برج العقرب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
برج العقرب واحد من الأبراج التي تتمتع بنسبة عالية من الشك فى جميع من حولها، وهو من الأبراج الترابية، ومن مشاهير برج العقرب ماجد المهندس.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

برج العقرب:

مهنيًا: أنت مدعو إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة فى مجالك العملي

عاطفيًا: رغبة صادقة من قبلك تجاه الشريك من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة وعزيمة قوية

صحيًا: لا تدع الوزن الزائد يتغلّب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور فحاول ممارسة الرياضة لكي تتغلب عليه
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