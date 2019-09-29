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فن

اختبارت المواهب الذهبية بسينما الهناجر.. أول أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تبدأ في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 1 أكتوبر، بقاعة سينما الهناجر، اولي اختبارات مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم، وذلك فى إطار إعلان عام 2019 لدعم ورعاية ذوي القدرات.

بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 140 متسابق من محافظات : القاهرة ،الجيزة، الأسكندرية، المنصورة، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط، البحيرة، شمال سيناء ، قنا، بورسعيد، مرسي مطروح والمنوفية ، فى أفرع المسابقة : الغناء الفردي(89) مشترك، الغناء الجماعي(21) فرقة غنائية، و(30) في العزف الموسيقي .

تضم لجنة تحكيم المسابقة الدكتور مصطفي محمد، أ.د. محمد علاء فتحي، المايسترو د. مدحت عبد السميع، فنانة الأوبرا د. نسرين رشدي ، د. سحر أمين والفنان أحمد عبد الله .

تستمر الاختبارات أيام 2-3-7-8-9 أكتوبر، ويتم منح جوائز مالية وميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثه فى كل فرع في حفل كبير بمشاركة الفائزين .
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