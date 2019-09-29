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رياضة

مصطفى يونس: أليو ديانج خامة ممتازة ويمكن استثماره

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:05 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
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حسن العمدة
قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب القلعة الحمراء خامة ممتازة ويملك إمكانيات مميزة.

وأضاف مصطفى يونس، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أليو ديانج لاعب رائع وصغير السن مثلما انضم فيليكس إلى الأهلي وهو في سن صغيرة".

وتابع أن ديانج يمكن استثماره ويحقق استفادة مالية كبيرة للأهلي، وهذا هو الاحتراف في كرة القدم خلال الوقت الحالي.
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