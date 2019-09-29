مصطفى يونس: لاسارتي لم يفشل مع الأهلي .. فيديو

أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لم يفشل مع الأحمر.
وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاسارتي لم يفشل مع الأهلي، مباراة صن داونز لو تكررت 100 مرة سنفوز ولن نخسر، اللاعبون كان بأقدامها -اكياس رمل-، ودفاعات الأهلي ارتكبت أخطاء قاتلة".
وأضاف: "هناك نتائج لن تتكرر مرة أخرى، مثل خسارة الزمالك من الأهلي 6-1 وهزيمة مصر أمام غانا أيضًا".
وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاسارتي لم يفشل مع الأهلي، مباراة صن داونز لو تكررت 100 مرة سنفوز ولن نخسر، اللاعبون كان بأقدامها -اكياس رمل-، ودفاعات الأهلي ارتكبت أخطاء قاتلة".
وأضاف: "هناك نتائج لن تتكرر مرة أخرى، مثل خسارة الزمالك من الأهلي 6-1 وهزيمة مصر أمام غانا أيضًا".