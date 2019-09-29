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رياضة

مصطفى يونس: لاسارتي لم يفشل مع الأهلي .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي وصن داونز
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حسن العمدة
أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لم يفشل مع الأحمر.‏

وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لاسارتي لم يفشل مع ‏الأهلي، مباراة صن داونز لو تكررت 100 مرة سنفوز ولن نخسر، اللاعبون كان بأقدامها -اكياس رمل-، ودفاعات الأهلي ‏ارتكبت أخطاء قاتلة".‏

وأضاف: "هناك نتائج لن تتكرر مرة أخرى، مثل خسارة الزمالك من الأهلي 6-1 وهزيمة مصر أمام غانا أيضًا".‏
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