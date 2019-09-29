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محافظات

مخلفات عضوية.. الإسكندرية تستغل الغاز المستخرج من المدفن الصحي في توليد الكهرباء

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية
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أ ش أ
وقع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، والمدير التنفيذي لشركة (أوشينيا) للنظم الهندسية المهندس هاني توفيق اليوم "خطاب نوايا" لإتمام الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من خلال استغلال الغاز المستخرج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي بمنطقة "علم نائل" بمدينة الحمام .

وقال محافظ الإسكندرية - في تصريح - أن خطاب النوايا يهدف إلى استغلال الغاز المستخرج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي "مدفن المخلفات العضوية" بمنطقة علم نائل بمدينة الحمام ، في محطة لتوليد الكهرباء كوقود بدلا من حرقة في الهواء بدون اي فائدة ، حيث تعمل بالغاز المستخرج من المدفن " والذي يتكون من غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون "، والذي كان يتم حرقه كونه غاز شديد الضرر علي البيئة بشكل عام والإنسان والزراعة بشكل خاص.

وأوضح المحافظ أن الشركة ستقوم بتصميم وإنشاء وتشغيل تلك المحطة ، ليتم عقب ذلك التعاقد لتوصيلها بشبكة الكهرباء القومية لمصر، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة، وتفعيل الدور الحيوى الذى تقوم به محافظة الإسكندرية وما تبذله من جهود لمكافحة كافة أشكال التلوث و الأضرار البيئية.
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