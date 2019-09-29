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رياضة

مصطفى يونس: لن أسمح بالهجوم على الأهلي في برنامجي بقناة الزمالك.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
مرتضي منصور داخل
مرتضي منصور داخل ستوديو قناة الزمالك
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حسن العمدة
أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أنه لن يسمح بالهجوم على القلعة الحمراء خلال برنامجه في قناة نادي الزمالك المقرر انطلاقها خلال أيام.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لن أسمح بالهجوم أو انتقاد الأهلي خلال برنامجي بالقناة".

وتابع: "أنا يمكنني أن انتقد لأني ابن النادي، وبرنامجي سيكون رياضيًا يتناول أبرز القضايا على الساحة"، مشيرًا إلى أن الفارق بين الأهلي والزمالك من خلال التنافس داخل الملعب.
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