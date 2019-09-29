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رياضة

مصطفى يونس: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
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حسن العمدة
أشاد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، بمرتضى منصور رئيس الزمالك، مشيرًا إلى أنه يهاجم أشخاصا داخل القلعة الحمراء وليس الكيان.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مرتضى منصور أنضف من ناس كتير، اللي بيتكلم ويزعق متخافش منه، خاف من التعبان، خاف من الحيّة".

وتابع أن مرتضى منصور شخص واضح عكس آخرين يكتفون بالصمت ويمثلون دور عبد الحليم حافظ، مشيرًا إلى أنه لا يمانع عمل مداخلات مع رئيس الزمالك في برنامجه بقناة النادي.

وأبدى تقبله لانتقاد رئيس الزمالك لبعض الأمور في الأهلي دون هجوم، موضحًا أن البرنامج سيكون اسمه "الرأي الآخر"، وسيجتمع مع مرتضى منصور بعد لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي لحسم الاتفاق النهائي.
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