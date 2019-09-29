أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه لم ينس طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل وعدم توافر الأدوية والمواد الغذائية بعد 2011.
وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لو استمرينا على نظام الاقتصاد القديم ولم ننفذ عملية الإصلاح الاقتصادي، كان الدين العام سيكون 5 أضعاف الرقم الحالي، والدولار لن يقل عن 30 أو 40 جنيه، و مصر كانت ستكون مماثلة لدول أخرى في المنطقة ونعتمد على الاستيراد من الخارج ".
مفاجأة.. هذه الجهة التي تحرك المقاول محمد علي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الجهة التي تحرك المقاول الهارب محمد على.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تحرك المقاول الهارب محمد على.
وأضاف "الديهي"، أن الإخوان يستخدمون أمثال محمد على بالرغم من أنه ليس من الجماعة، موضحا أنه يتم استخدامهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف الإخوان دون رفع راية الإسلام هو الحل.
جريمة مكتملة الأركان.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن اعتراف صريح من الإخوان حول اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن": «خلال الساعات الماضية، وضعنا أيدينا على اعتراف واضح وصريح من الإخوان من خلال قنوات محددة وشخصيات محددة تحض على اغتيال الرئيس السيسي».
وأضاف: «مذيع خرج في محطة فضائية يحض ويدعو إلى اغتيال الرئيس السيسي».
تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلًا صوتيًا للإرهابي على بطيخ وهو يؤكد أن جماعة الإخوان تعد إلى عمل إرهابي كبير سيهز الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" قائلًا: "أبطال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم، والخونة يحاولون تشويه صورة الجيش في الداخل والخارج".
زعيم المعارضة التركي يفجر مفاجأة عن أصول أردوغان
قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إن المسيطرين على الحكم في تركيا ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين.
وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «يقال أن المسيطرين على الحكم قدموا من الشمال، لقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الشعب التركي ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية».
المواطن أجرم.. أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري بسبب لفظ
ال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن قرار منافع الري والنيل تم إصداره في عام 2018، والهدف منه الاستفادة من مقابل انتفاع الأراضي التي تكون ما بين أراضي المزارعين وأملاك الدولة حول المجاري المائية.
وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "لا توجد قيمة 120 جنيهًا للمتر في أراضي منافع النيل، ونحن نعمل على عدم تعدي أحد على أملاك الدولة.
وانفعل الإعلامي أحمد موسى على المتحدث باسم وزارة الري بسبب قول الأخير بأن المواطن أجرم في بناء منازل على منافع النيل، قائلًا: "أرجوك اسحب الكلمة دي مينفعش تقول على أي مصري أنه أجرم".
في تسريب صوتي.. اردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار
أذعت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا مسربا بين الرئيس التركي أردوغان ونجله بلال أردوغان.
ويسأل "بلال"، والده خلال المكالمة قائلا: «أي أننا يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لجاليك "رجل أعمال"، والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «افعلوا ما ترونه».
ليعود ويسأل: «نصفرها بأكملها يا أبي؟ أم تبقي معك القليل من النقود»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «لا لا يجب أن يبقى شيء يا بني، ليتكم فعلتم شيئا مع محمد، ليتكم أرسلتم إليه إياها، يا الله ليتكم أعطيتم الأموال كلها له وأنجزتم».
عمرو أديب يعرض كوميكس ساخرا من محمد على بعد فشل دعوات التظاهر
عرض الإعلامى عمرو أديب صور وفيديوهات "كوميكس" تداولها رواد التواصل الاجتماعى بكثرة بعد فشل دعوات الهارب محمد على للتظاهر والخروج على الدولة.
وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"المصريين أبدعوا بعد فشل الحرامى على حد وصفه، قائلا:"انا هخصص فقرة لطيفة زى دى كل يوم والمصريين دمهم خفيف عكس الإخوان دمهم تقيل".
سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة
قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه لم ينس طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل وعدم توافر الأدوية والمواد الغذائية بعد 2011.
وأضاف محسن عادل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لو استمرينا على نظام الاقتصاد القديم ولم ننفذ عملية الإصلاح الاقتصادي، كان الدين العام سيكون 5 أضعاف الرقم الحالي، والدولار لن يقل عن 30 أو 40 جنيه، و مصر كانت ستكون مماثلة لدول أخرى في المنطقة ونعتمد على الاستيراد من الخارج ".
مفاجأة.. هذه الجهة التي تحرك المقاول محمد علي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الجهة التي تحرك المقاول الهارب محمد على.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تحرك المقاول الهارب محمد على.
وأضاف "الديهي"، أن الإخوان يستخدمون أمثال محمد على بالرغم من أنه ليس من الجماعة، موضحا أنه يتم استخدامهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف الإخوان دون رفع راية الإسلام هو الحل.
جريمة مكتملة الأركان.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن اعتراف صريح من الإخوان حول اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن": «خلال الساعات الماضية، وضعنا أيدينا على اعتراف واضح وصريح من الإخوان من خلال قنوات محددة وشخصيات محددة تحض على اغتيال الرئيس السيسي».
وأضاف: «مذيع خرج في محطة فضائية يحض ويدعو إلى اغتيال الرئيس السيسي».
تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى
عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلًا صوتيًا للإرهابي على بطيخ وهو يؤكد أن جماعة الإخوان تعد إلى عمل إرهابي كبير سيهز الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" قائلًا: "أبطال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم، والخونة يحاولون تشويه صورة الجيش في الداخل والخارج".
زعيم المعارضة التركي يفجر مفاجأة عن أصول أردوغان
قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إن المسيطرين على الحكم في تركيا ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين.
وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «يقال أن المسيطرين على الحكم قدموا من الشمال، لقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الشعب التركي ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية».
المواطن أجرم.. أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري بسبب لفظ
ال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن قرار منافع الري والنيل تم إصداره في عام 2018، والهدف منه الاستفادة من مقابل انتفاع الأراضي التي تكون ما بين أراضي المزارعين وأملاك الدولة حول المجاري المائية.
وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "لا توجد قيمة 120 جنيهًا للمتر في أراضي منافع النيل، ونحن نعمل على عدم تعدي أحد على أملاك الدولة.
وانفعل الإعلامي أحمد موسى على المتحدث باسم وزارة الري بسبب قول الأخير بأن المواطن أجرم في بناء منازل على منافع النيل، قائلًا: "أرجوك اسحب الكلمة دي مينفعش تقول على أي مصري أنه أجرم".
في تسريب صوتي.. اردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار
أذعت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا مسربا بين الرئيس التركي أردوغان ونجله بلال أردوغان.
ويسأل "بلال"، والده خلال المكالمة قائلا: «أي أننا يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لجاليك "رجل أعمال"، والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «افعلوا ما ترونه».
ليعود ويسأل: «نصفرها بأكملها يا أبي؟ أم تبقي معك القليل من النقود»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «لا لا يجب أن يبقى شيء يا بني، ليتكم فعلتم شيئا مع محمد، ليتكم أرسلتم إليه إياها، يا الله ليتكم أعطيتم الأموال كلها له وأنجزتم».
عمرو أديب يعرض كوميكس ساخرا من محمد على بعد فشل دعوات التظاهر
عرض الإعلامى عمرو أديب صور وفيديوهات "كوميكس" تداولها رواد التواصل الاجتماعى بكثرة بعد فشل دعوات الهارب محمد على للتظاهر والخروج على الدولة.
وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"المصريين أبدعوا بعد فشل الحرامى على حد وصفه، قائلا:"انا هخصص فقرة لطيفة زى دى كل يوم والمصريين دمهم خفيف عكس الإخوان دمهم تقيل".