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محافظات

اليوم.. انطلاق حملة بلدى أمانة لـ قومى المرأة بالبحيرة للتوعية بخطورة الشائعات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:11 ص
القومى للمرأة بالبحيرة
القومى للمرأة بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري
تنطلق اليوم الأحد من قرية دسونس بمركز دمنهور اولى فعاليات حملة طرق الأبواب لفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ولمدة ٣أيام بمراكز مختلفة بالمحافظة تحت عنوان " بلدي أمانة" تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبرئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بالبحيرة .

أكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ان حملة طرق الأبواب تستهدف توعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص و القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر ، بالإضافة الى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن الحملة تهدف لتوعية المرأة بحقيقة ما يحدث علي ارض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالاضافة التوعية بكيفية التصدى لحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.

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