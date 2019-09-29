مصطفى يونس: طالما الأهلي في مستواه المنتخب كويس.. فيديو

قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، سيخدم الكرة المصرية من خلال النادي الأهلي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «هذا على عكس مانويل جوزيه، الذي صنع المجد لنفسه وللأهلي، ولجيل معين».



وتابع مصطفى يونس: «النادي الأهلي كويس يبقى المنتخب كويس».

