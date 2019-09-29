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أخبار العالم

السعودية والبحرين تعلنان تأييد جهود مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
بيان السعودية
بيان السعودية
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قسم الخارجي
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمال سيناء.

وقال المصدر وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية إن المملكة تتضامن بشكل تام، وتؤازر مصرفي الحرب على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري.

وفي نفس السياق، أكدت البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات في محافظة شمال سيناء.
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