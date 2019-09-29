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فن

تامر أمين يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب .. تعرف على السبب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
اعتذر الإعلامى تامر أمين للمطربة شيرين عبد الوهاب من خلاله برنامج آخر النهار، على الرغم من مهاجمته الشديدة لها قبل ذلك فى برنامجه.

عرض تامر أمين مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى إحدى الحفلات فى السعودية، وهما يتحدثان عن مصر، مؤكدًا ان صدق إحساس شيرين وبكائها دليل على حبها الشديد لمصر.

واعتذر تامر أمين لـ شيرين عبد الوهاب ، مؤكدًا انه هاجمها قبل ذلك لانها أخطأت فى التعبير، الا ان صدقها فى حبها لبلدها يدفعه لأن يعتذر لها.
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