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تعليم

للمرة الأخيرة.. فتح باب التنسيق للمتخلفين عن تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، على أن يسدد الطالب ٣٠٠ جنيه رسوم، لصالح صندوق الخدمات الطلابية.

كانت جامعة الأزهر، فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، مرتين، بخلاف مرة "ثالثة" للمتخلفين، وللتحويل بين الكليات، وهذه هي المرة الأخيرة للطلاب.
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