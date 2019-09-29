عروض سينما البحر المتوسط بـ الهناجر

استمراراَ لعروض سينما دول البحر المتوسط ، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السابعة مساء الأثنين 30 سبتمبر الفيلم اللبناني "الشهيد" ، إخراج مازن خالد .



يروي الفيلم رحلة الحياة والموت التي تستمر يوماَ واحداَ من خلال أربعة أصدقاء شباب يتعرض أحدهم للغرق ويكشف الفيلم تفاصيل الضغوط التي تواجه حياة هولاء الشباب .



يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي" د. ياقوت الديب " .