Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عروض سينما البحر المتوسط بـ الهناجر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:38 ص
الهناجر
الهناجر
Advertisements
أحمد البهى
استمراراَ لعروض سينما دول البحر المتوسط ، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السابعة مساء الأثنين 30 سبتمبر الفيلم اللبناني "الشهيد" ، إخراج مازن خالد .

يروي الفيلم رحلة الحياة والموت التي تستمر يوماَ واحداَ من خلال أربعة أصدقاء شباب يتعرض أحدهم للغرق ويكشف الفيلم تفاصيل الضغوط التي تواجه حياة هولاء الشباب .

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي" د. ياقوت الديب " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سينما البحر المتوسط.. بالهناجر

ترشيحاتنا

آثار حريق أعلى العضو التناسلي.. ننشر التقرير الطبي لأماني أخت جنة ضحية التعذيب

تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى

مفاجآت مثيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون.. واتحاد الكرة يتدخل

المواطن أجرم.. أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري بسبب لفظ

ترتيب الدوري الإسباني .. بعد تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد وفوز غرناطة

عمرو أديب يعرض كوميكس ساخرا من محمد على بعد فشل دعوات التظاهر..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد