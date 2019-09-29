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فن

أخبار الفن.. هجوم على حلا شيحة.. بلوكات أحلام وراغب علامة.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

رد فعل أحمد السقا بعد شائعات طلاقه من مها الصغير
نشر الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 27 سبتمبر.

عمري مانسيته.. محمد هنيدي يحتفل بذكرى ميلاد الراحل علاء ولي الدين
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو نادر لصديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين، في لقاء متلفز قبل رحيله، بمناسبة ذكرى ميلاد الضاحك الراحل.


نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


الواحد يغني بقى ولا إيه.. محمد إمام يحصل على درع يوتيوب الذهبية
نشر الفنان محمد إمام صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، ظهر فيها يحمل الدرع الذهبية لموقع الفيديوهات يوتيوب، بعد وصول قناته الرسمية عليه لأكثر من مليون مشترك.

راغب علامة وأحلام يتبادلان البلوكات مجددًا ورد غير متوقع على تويتر
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، داعبت بها الفنان راغب علامة، بعد الحلقة الثانية من الموسم الخامس لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس»، بعدما قامت بعمل بلوك لمتسابقة من فريقه.


بعد فستانها المثير.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه
أثارت الفنانة سارة نخلة جدل متابعيها، بعدما نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من إطلالتها الأخيرة، ضمن فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم ليلة الجمعة 27 سبتمبر، وظهرت خلالها بفستان مثير مفتوح من الأمام.
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