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محافظات

تعليمات وزارية لـ تموين الإسكندرية بشأن تظلمات البطاقات التموينية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
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أ ش أ
عقد محمد سعد الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اجتماعا مع أجهزة المديرية المختلفة ومدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية؛ لشرح التوجيه الوزاري (رقم 25 لسنة 2019) الخاص بتقديم تظلمات المواطنين الموقوف بطاقاتهم التموينية من صرف التموين، طبقا لأحد المحددات التى حددتها لجنة العدالة الاجتماعية.

وأكد سعد الله - في بيان أصدرته المديرية، السبت، ضرورة اتباع الخطوات الآتية لقبول التظلمات للمواطنين للبت فيها، وهي في حالة امتلاك سيارة موديل حديث أو أكثر من سيارة أو الاستهلاك العالي للكهرباء أو فواتير المحمول أو مصاريف المدارس العالية أو الحيازات الزراعية أو المرتبات العالية أو الجمارك العالية أو الضرائب العالية؛ يتوجه المواطن مباشرة إلى جهة الاختصاص (المرور أو شركة الكهرباء أو شركة المحمول أو المدرسة أو الجمعية الزراعية أو التأمينات أو الجمارك أو الضرائب) واستصدار خطاب معتمد موجة إلى التموين بموقف المواطن يرفق معه صورة البطاقة التموينية؛ لتقديمهما إلى مكتب التموين أو المركز التابع له، ويستلم المكتب أو المركز المستندات الدالة المذكورة فى البند السابق و ينتهى دور المواطن عند هذا الحد، ويقوم المكتب باستيفاء الإجراءات و يتم ارسال المستندات إلى الوزارة للبت فيها.

كما شرح سعد الله، خطوات تطبيق القرار الوزاري (رقم 191 لسنة 2019) الخاص بضم الزوجة غير المستفيدة تموينيا (المحرومة) وخطواته كالتالي: يقوم المواطن بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبزوجته وصورة قسيمة الزواج وصورة بطاقة التموين إلى المكتب التمويني أو المركز التابع له، ويقوم المكتب بعمل استعلام على بطاقة الزوجة.

وأوضح سعد الله أنه يمكن إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة والد الزوج في حالة وجود الزوج في بطاقة والده، وإضافة الزوجة غير المستفيدة تكون زوجة واحدة فقط في حالة تعدد الزوجات، ويتم استيفاء المستندات من قبل المكتب وإرسالها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات الضم.

وأكد ضرورة التعامل بطريقة جيدة ومحترمة مع المواطنين وتيسير الإجراءات لسرعة الإنجاز.
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