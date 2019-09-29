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فن

أمينة: هذه المشكلة تسبب لي الأرق وقلة النوم ليلا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:40 ص
امينة
امينة
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محمد بدران
كشفت المطربة الشعبية أمينة عن أهم أسباب الأرق وصعوبة النوم التى تواجه البعض داخل مجتمعنا وعددت منها التفكير، التخمة، الحزن، الفقد، الحنين، كثرة شرب المنبهات، القلق بشأن أحداث أو أشخاص".

وكتبت أمينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بس أنا ما بشربش منبهات ولا باكل كتير فيبقي فيه تخمة، خلاص عرفت مابنمش ليه الحمد لله على كل حال، الفاتحة لاختى وكل من رحلوا عنا".

وشاركت أمينة، مؤخرا مع المطرب العراقي محمد السالم في إحياء حفل غنائي على المسرح الروماني، ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية.
أمينة: هذه المشكلة تسبب لي الأرق وقلة النوم ليلا
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