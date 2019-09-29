شاهد.. تقرير من داخل منزل منفذ عملية معهد الأورام

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، تقريرا مصورا لقناة العربية، من قرية جبلة بمحافظة الفيوم مع أسرة الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود، منفذ تفجير معهد الأورام.



ومن جانبها أكدت راندا أبو العزم "مدير مكتب العربية في القاهرة"، ومعدة التقرير، أن الإرهابي سالف الذكر، شارك في اعتصامات رابعة العدوية، وانضم بعدها إلى طلائع حسم الإرهابية، ووالدها كان عضوًا بالجماعة.



وأشارت إلى أن والدة الإرهابي، كانت على علم بتفجير معهد الأورام، موضحة أن معظم أفراد الخلية كانت من نفس هذه القرية.



ونوهت إلى أن التقرير يرصد تفاصيل عملية تفجير معهد الأورام من داخل منزل الإرهابى منفذ العملية.



