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أخبار العالم

موقف محرج لـ وزير الخارجية الإيراني بالأمم المتحدة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو، لمنع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من التحرك بحرية داخل أروقة الأمم المتحدة، عقب العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بسبب برنامج بلاده النووي.

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي ظريف، ويمنعه رجل أمن أمريكي من التحرك بحرية خارج المساحة المحددة له بسبب العقوبات المفروضة عليه.

وكانت الولايات المتحدة منعت ظريف من زيارة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الذي يرقد في مستشفى بنيويورك.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الإيراني لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في مستشفى في نيويورك إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي محتجز لديها.
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