محامى الطفلة جنة يفجر مفاجأة عن تعذيب شقيقتها بخلع أظافرها.. فيديو

قال أشرف ياسين، محامى الطفلة "جنة"، إن التقرير الطبى أثبت أن الوفاة بسبب الحروق التى تعرضت لها وآثار التعذيب، كما أن عمة الطفلة اكتشفت آثار تعذيب على شقيقتها الثانية "أمانى" حيث تم خلع أظافرها بـ"البنسة".



وأضاف محامى المجنى عليها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن الجدة قالت فى التحقيقات إن أمها هى من كانت معها، وأنها كانت تعذبها بدون سبب وقامت برفع قضية كى تأخذهم وتقوم بتعذيبهم.



وأشار إلى أن التعذيب فى هذه الأماكن يعتبر قتل عمد وعقوبتها فى المادة 32 عقوبات الإعدام، وتم اتهام أخوالها فى محضر الشرطة وأثبتوا تعرضها للاغتصاب.



وفى مداخلة هاتفية لعمتها "حكمت" قالت: جدتها منعت والدها الكفيف من رؤيتها من بعد ضمها لحضانتها، كما أن أمانى لم يعد لديها أمان لأى شخص بعد وفاة شقيقتها.



ومن جانبه طالب عمرو أديب مراكز الأمومة والطفولة بالتحرك لإنقاذ أمانى وعرضها على طبيب نفسى لعلاجها.