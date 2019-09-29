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فن

بـ الروز.. نرمين الفقى تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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محمد بدران
شاركت الفنانة نرمين الفقي ، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.

وتألقت "نرمين الفقى" وهي برفقة صديقه لها بإطلالة روز أنيقة ومميزة، نالت إعجاب العديد من مُتابعيها، وعلقت قائلة "صديقتى الجميلة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى هو مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.

وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال.

بـ الروز.. نرمين الفقى تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
بـ الروز.. نرمين الفقى تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
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