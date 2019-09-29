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رياضة

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
وفد الشباب السعودي
وفد الشباب السعودي
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ريهام بكير
زار وفد قيادات الشباب السعودي التابع للهيئة العامة للرياضة، أبرز المعالم السياحية بمدينة دهب بجنوب سيناء،ضمن فعاليات برنامج التبادل الشبابي مع مصر في مجال القيادات الشبابية،الذي يتم تنظيمه برعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 حتى 30 سبتمبر الجاري بالقاهرة وشرم الشيخ.

عبر الوفد السعودي خلال زيارته الى وادي قني عن قيمة الجمال والطبيعة الخلابة خاصة في الوادي المحصور ما بين البحر والجبال والنخيل المتناثر على شواطئه الفيروزية،حياة البداوة والأنشطة البحرية والاستمتاع بالجلوس بالمخيمات وإلتقاط الصور التذكارية مع حيوان الضب.

كما زار الوفد الشبابي محمية رأس أبو جالوم عن طريق الجمال بعد الإنتهاء من زيارتهم في وادي قني ،التقطوا الصور التذكارية.

نهاية الزيارة قام الوفد الشبابي،بالنزول للغوص في محمية البلوهول ما يطلق عليها الثقب الأزرق ،يبلغ عمقها أكثر من 110 م من الجمال الخالص من الشعب المرجانية،مع توفير معدات وأجهزة للغوص .
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وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

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