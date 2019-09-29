موجة غضب ضد أردوغان بعد انفعاله على صحفي واتهامه بالكذب

وفقًا لادعاءات كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، التي تفيد ببيع الحكومة التركية مصنع للدبابات لشركة قطرية خاصة، طرح أحد الصحفيين سؤالًا بشأنها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليثير القضية من جديد، لكن بدلًا من أن يعطي أردوغان تفصيلا لما حدث قام بتوبيخ مراسل فوكس تي في.



سأل الصحفي أردوغان عن الضغوط التي يتعرض لها الإعلام في تركيا وصحة إدعاءات بيع المصنع الوطني للدبابات طالبًا التوضيح لقناة فوكس تي في الأمريكية أشهر قناة تبث من مدينة اسطنبول، وقع السؤال على أردوغان كالصاعقة وهب غضبًا في الصحفي متهمًا القناة بالكذب والتلفيق.



قال أردوغان "يجب على قناتك أن تتوقف عن إشاعة الأخبار الكاذبة" متهمًا كيليتشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري بالاستمرار في الإدعاءات التي ليس لها أساس من الصحة وفقا لـ سكاي نيوز، موجهًا كلامه للقناة "كونوا صادقين لمرة واحد".



وتعرض أردوغان للنقد الشديد من منظمات حقوقية رفضت أسلوبه في الرد واتهاماته للقناة، بينما أدان مجلس الصحافة التركي ردة فعل رئيس الوزراء التركي، وصرح رئيس القناة "إذا كان بثنا يزعج السلطات، فلن نتوقف أبدًا عن نشر الأخبار الصحيحة، وإذا أزعجتكم الحقيقة.. سنواصل توجيه الأسئلة لكم.

