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أخبار العالم

الأردن تحاول إيقاف إضراب المعلمين بزيادة الأجور.. والنقابة: هذا فتات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:44 ص
تظاهرات المعلمين
تظاهرات المعلمين في الأردن
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رويترز
عرضت حكومة الأردن على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.

وقال الرزاز: "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".

ومن جانبها، رفضت النقابة الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.

وقال ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين الأردنيين، في بيان: "أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
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