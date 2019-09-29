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فن

حلا شيحة توجه الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:33 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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محمد بدران
وجهت الفنانة حلا شيحة الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي بعد انتهاء دورته الثالثة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت حلا شيحة صورة لها من فعاليا حفل الختام وكتبت : "شكرا لك تجربة رائعة حتى العام القادم".

وارتدت حلا شيحة في ختام مهرجان الجونة، فستان كب باللون الكشميري، والقصير من الامام، و بذيل طويل من الخلف.

واختتمت الجمعة الماضية فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بعدما انطلق يوم 19 سبتمبر الجاري، وتضمن العديد من الفعاليات والندوات الفنية، وعروض الأفلام المميزة.
حلا شيحة توجه الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي
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