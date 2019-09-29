وزير الخارجية اليمني: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم، مؤكدا أن طهران تدعم وكلاءها في اليمن بالمال والسلاح والتدريب.



وقال الحضرمي في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إن ميليشيات الحوثي هدمت حلم اليمنيين في العيش بحرية وكرامة في البلاد.



وأضاف أن بلاده تمكنت بفضل القوات المسلحة والمقاومة وبدعم من التحالف العربي من كبح جماح جنون ميليشيات الحوثي.



وتابع الحضرمي أن هذه الحرب التي تعيشها اليمن فُرضت عليها من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران.



وأعرب عن تقديره لدعم التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في حربها ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.