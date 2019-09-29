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مرأة

اكتشف سر الخلطة الشهية.. أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
كفتة الحاتي
كفتة الحاتي
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أسماء عبد الحفيظ
كشفت الشيف توتا مراد، عن مقادير كفتة الحاتي التي تتكون من نصف كيلو لحم مفروم، ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

وتابعت توتا، خلال تقديمها برنامج «سفرة وطبلية»، المذاع على قناة صدى البلد، أن باقي مقادير كفتة الحاتي تتكون من رغيف فينو، بقدونس مفروم للتزيين، ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير كفتة الحاتي الأصلية :

نقوم أولا بخلط جميع المكونات معا ماعدا البصل والطماطم المبشورين.
ونبدأ في تقليبهم جيدا ثم يوضع الخليط في الثلاجة 15 دقيقة قبل التسوية.
نقوم بإحضار أسياخ معدنية أو خشبية للف الكفتة، وأثناء ذلك بللي يديكِ مع كل أصبع كفتة في ماء البصل والطماطم.
نستمر في تكرار الخطوة السابقة حتي تنتهي كمية اللحم المفروم.
يمكنكِ تسويتها في الفرن على الشواية، ثم أخرجيها ولفيها بورق الفويل وهي ساخنة
وضعي معها قطعة الفحم التي تمت تحميتها ع النار واتركيها لمدة 10 دقائق مرة أخري بالفرن.
تخرج الكفتة من الفويل بعدما أخذت رائحة وطعم الشواء على الفحم.
ترص الكفتة في طبق مفروش بالبقدونس وتقدم ساخنة مع السلاطات والطحينة والخبز الطازج أو المكرونة.
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