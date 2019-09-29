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رياضة

الدوريات الأوروبية .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 29-9-2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
الدوريات الأوروبية
الدوريات الأوروبية
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ريهام بكير
تستأنف اليوم الأحد ، 29-9-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية ، بمختلف جولاتها ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة لها.

الأسبوع السابع في الدوري الإنجليزي
في الخامسة والنصف مساء، ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد

الأسبوع السابع في الدوري الإسباني
الثانية عشرة ظهرا ، إسبانيول مع بلد الوليد
الثانية ظهرا ،إيبار مع سيلتا فيجو
الرابعة عصرا ، ديبورتيفو ألافيس أمام ريال مايوركا
السادسة والنصف مساء ، ليفانتي مع أوساسونا
التاسعة مساء ، إشبيلية وريال سوسييداد

الأسبوع السادس في الدوري الإيطالي
الثانية عشرة ونصف ظهرا ، نابولي مع بريشيا
الثالثة عصرا ، لاتسيو مع جنوى
ليتشي مع روما
أودينيزي مع بولونيا
السادسة مساء ، كالياري مع هيلاس فيرونا
التاسعة إلا ربع مساء ، ميلان مع فيورنتينا

الأسبوع السادس في الدوري الألماني
في الثالثة والنصف عصرا ، فورتونا دوسلدورف مع فرايبورج
في السادسة مساء ، كولن مع هيرتا برلين

الأسبوع الثامن في الدوري الفرنسي
الثالثة عصرا ، ستراسبورج مع مونبلييه
الخامسة مساء ، نيم أولمبيك مع سانت إيتيان
التاسعة مساء ، مارسيليا مع رين

وتذاع المباريات عبر القنوات التالية
beIN SPORTS HD 3
Cosmote Sport 2 HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga HD
beIN SPORTS HD 4
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