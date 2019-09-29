الدوريات الأوروبية .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 29-9-2019

تستأنف اليوم الأحد ، 29-9-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية ، بمختلف جولاتها ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة لها.



الأسبوع السابع في الدوري الإنجليزي

في الخامسة والنصف مساء، ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد



الأسبوع السابع في الدوري الإسباني

الثانية عشرة ظهرا ، إسبانيول مع بلد الوليد

الثانية ظهرا ،إيبار مع سيلتا فيجو

الرابعة عصرا ، ديبورتيفو ألافيس أمام ريال مايوركا

السادسة والنصف مساء ، ليفانتي مع أوساسونا

التاسعة مساء ، إشبيلية وريال سوسييداد



الأسبوع السادس في الدوري الإيطالي

الثانية عشرة ونصف ظهرا ، نابولي مع بريشيا

الثالثة عصرا ، لاتسيو مع جنوى

ليتشي مع روما

أودينيزي مع بولونيا

السادسة مساء ، كالياري مع هيلاس فيرونا

التاسعة إلا ربع مساء ، ميلان مع فيورنتينا



الأسبوع السادس في الدوري الألماني

في الثالثة والنصف عصرا ، فورتونا دوسلدورف مع فرايبورج

في السادسة مساء ، كولن مع هيرتا برلين



الأسبوع الثامن في الدوري الفرنسي

الثالثة عصرا ، ستراسبورج مع مونبلييه

الخامسة مساء ، نيم أولمبيك مع سانت إيتيان

التاسعة مساء ، مارسيليا مع رين



وتذاع المباريات عبر القنوات التالية

beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

beIN SPORTS HD 4