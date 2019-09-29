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مرأة

أسرع ريجيم لإنقاص الوزن 7 كيلو أسبوعيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
هل لازلت متمسكة بإتباع
هل لازلت متمسكة بإتباع الريجيم على الرغم من أن الكثيرين يفتق
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكي معظم الأشخاص من زيادة الوزن والسمنة ومعاناتهم من عدم القدرة على اتباع الريجيم، ويمكنك التخلص من الوزن الزائد وخسارة 7 كيلو أسبوعيا مع اتباع ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا .

قدمت الدكتورة سكينة جمال "أخصائى التغذية " أسهل وأسرع رجيم لخسارة الوزن الزائد.

الإفطار:

قطعة من الجبن القريش + 1 توست سن + 1 بيضة مسلوقة

وبعد الإفطار بساعة ..ثمرة فاكهة ..

الغداء:
طبق شوربة خضراوات + سلطة خضار + قطعة لحم مشوي

بعد الغداء: كوب من القرفة بالجنزبيل

العشاء: شوربة خضار
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