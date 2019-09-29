أسرع ريجيم لإنقاص الوزن 7 كيلو أسبوعيا

يشتكي معظم الأشخاص من زيادة الوزن والسمنة ومعاناتهم من عدم القدرة على اتباع الريجيم، ويمكنك التخلص من الوزن الزائد وخسارة 7 كيلو أسبوعيا مع اتباع ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا .
قدمت الدكتورة سكينة جمال "أخصائى التغذية " أسهل وأسرع رجيم لخسارة الوزن الزائد.
الإفطار:
قطعة من الجبن القريش + 1 توست سن + 1 بيضة مسلوقة
وبعد الإفطار بساعة ..ثمرة فاكهة ..
الغداء:
طبق شوربة خضراوات + سلطة خضار + قطعة لحم مشوي
بعد الغداء: كوب من القرفة بالجنزبيل
العشاء: شوربة خضار
قدمت الدكتورة سكينة جمال "أخصائى التغذية " أسهل وأسرع رجيم لخسارة الوزن الزائد.
الإفطار:
قطعة من الجبن القريش + 1 توست سن + 1 بيضة مسلوقة
وبعد الإفطار بساعة ..ثمرة فاكهة ..
الغداء:
طبق شوربة خضراوات + سلطة خضار + قطعة لحم مشوي
بعد الغداء: كوب من القرفة بالجنزبيل
العشاء: شوربة خضار