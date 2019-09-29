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تعليم

التعليم العالي تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان نظام موحد للبعثات .. اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة مؤتمر صحفي للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات، يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه تم توفير 3 منح دراسية اعتبارًا من مارس 2020 للراغبين من مواطنى مصر، وسيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من 15 يناير 2020.

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 27 سبتمبر الجاري، حيث يمكن تقديم جميع الترشيحات عن طريق تسليم الأوراق إلى سفارة المكسيك فى القاهرة أو التقدم عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج إدارة التعاون الأكاديمى ( SIGCA) من خلال الرابط الإلكترونى التالى:
https://sigca.sre.gob.mx/login

واستقبلت الجامعات على مستوى الجمهورية ما يقرب من 3 ملايين طالب بالفرق الدراسية المختلفة، إذ أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020.
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