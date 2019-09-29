كنت مرزق في السرقة وتبت.. أشهر حرامي في مصر يوجه رسالة للشباب

وجه "أشهر لص تائب" رسالة عبر مجموعة من الشباب في أحد الشوارع المصرية، طالبًا منهم نشرها عبر السوشيال ميديا، لكي تنتشر قصته ويتم عمل فيلم عنه، بعد أن تبرع بثروته التي سرقها لبلده، واحتفظ بالجرائد التي كتبت عنه.



يظهر في الفيديو رجل عجوز، يناول الشباب الذين وقفوا لتصويره عدد من الجرائد والمجلات التي كتبت عنه في الماضي، وعندما قرأ الشاب العنوان "أشهر حرامي في مصر يتبرع بثروته" قاطعه الرجل بجدية جعلت الشباب يضحكون قائلًا "دي مش ثروتي أنا كنت سارقها".



تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، وتابع الرجل كلامه ليصدقوه أكثر "قصتي حقيقية، أنا كنت مرزق في السرقة" بينما كان يضحك بشدة قائلًا إنه تاب، فسأله الشباب "طب تبت ليه بس".



يقول الرجل إنه هو من سلم الأموال التي سرقها بإرادته، ويرغب في أن يتم عمل فيلم عن قصته بعدما بلغ أرذل العمر، مشيرًا إلى أنه كان لص ذكي لكن تاب الله عليه، ولاقي الفيديو مشاركات كبيرة وتعليقات متعاطفة معه.

