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رياضة

ضياع حلم هازارد .. ريال مدريد يحتفظ بصدارة الدوري الإسباني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:23 ص
ايدين هازارد
ايدين هازارد
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ريهام بكير
احتفظ ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني ، بعد تعادله السلبي ، مع أتلتيكو مدريد في مباراة صعبة بين الفريقين.

ولم ينجح ايدين هازارد لاعب ريال مدريد في تحقيق حلمه بهز شباك الاتليتي ، كما صرح قبل المباراة بـ24 ساعة ، بينما كان كريم بنزيمة قريبا من هز الشباك لكن حارس أتليتيكو يان أوبلاك تصدى لضربة رأس من المهاجم الفرنسي.

التعادل قاد ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة، بعد 4 انتصارات و3 تعادلات بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وحقق فريق غرناطة مركزًا متقدمًا في قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ليجانيس بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وكما حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على صاحب الأرض خيتافي بهدفين دون رد

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كاملًا كالاتي:
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