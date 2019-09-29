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انسى آلام العظام والمفاصل باستعمال الطين الساخن

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
أنسي آلام العظام
أنسي آلام العظام والمفاصل باستعمال الطين الساخن
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الأونة الأخيرة، معاناة العديد من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار من آلام العظام والمفاصل، ويمكنك علاج هذه الآلام" بالعلاج بالمياه المعدنية أو العلاج بالطين.

كشفت خبيرة الطب البديل المغربية "بهية الجرين "عن أفضل وصفة لعلاج العظام في المنزل باستخدام الطين، أو العلاج بالمياه المعدنية هو العلاج التقليدي الذي ينطوي على غمر الجسم في المياه المعدنية أو الطين الغني بالمعادن.

طريقة استعمال الطين فى علاج المفاصل والعظام :

قومي بوضع تطبيقات من الطين الساخن على مناطق الخصر والساق ،بحيث تصبح درجة حرارة الطين 36-42 درجة مئوية (97-108 درجة فهرنهايت). استمري فى وضعه 20 دقيقة ، وعليك باستعمال العلاج يوميا لمدة شهر.
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